Padre graba el momento que ballena traga a su hijo y luego lo escupe

Dell asegura que el único momento de terror que vivió fue cuando no vio a Adrián ni a su bote. “Pero cuando ya lo veo y me contesta, ya cambiamos de modo a, ‘cállate y agárrate, no sueltes el bote”, dijo entre risas.

“Cuando volteo, siento en mi cara una textura como babosa, alcancé a ver colores entre azul oscuro y blanco, algo que me encierra y me hunde. En ese momento pensé que ya no podía hacer nada, que iba a morir. No sabía qué era. Estuve un segundo en esa incertidumbre”, relató en una entrevista con CNN.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.