Es posible que el altímetro del helicóptero Black Hawk que chocó con un avión en Washington haya sido inexacto

Después de comparar las grabaciones de voz de la torre de control y del Black Hawk, los investigadores creen que es posible que los pilotos del helicóptero no hayan escuchado algunas de las instrucciones de la torre. En particular, antes de la colisión, la torre ordenó al helicóptero que pasara por detrás del avión de pasajeros. Pero en el audio de la grabadora de voz del helicóptero no se escuchó la instrucción, posiblemente porque los pilotos habían activado su micrófono para llegar a la torre al mismo tiempo.

