Cómo las políticas de Trump podrían revertir décadas de progreso en la respuesta al VIH en América Latina

“Me hizo recordar los tiempos en que no había apoyo y me dije: ‘Bueno, ¿qué va a pasar ahora si ya no vamos a tener el apoyo de los tratamientos antirretrovirales?’”, dijo.

Después de enterarse de la congelación de la ayuda a fines de enero, López comenzó a preocuparse no solo por el futuro de su organización, A Helping Hand in the Fight Against AIDS (UMALCS), sino también por las muertes que podrían resultar de la falta de atención para el VIH.

