Los demócratas se enfrentan a su propia impotencia mientras Trump hace gala de su autoridad

“Mantengan viva la esperanza. La administración Trump está perdiendo en los tribunales, no ganando. Una y otra y otra vez”, dijo. “Y no han logrado una sola victoria legislativa. Y sus índices de aprobación no están subiendo, están bajando”.

“Deberíamos estar hablando del hecho de que no son los inmigrantes los que están aumentando sus alquileres, sino los fondos de cobertura los que están comprando sus barrios y aumentando sus alquileres. No son los estadounidenses LGBTQ los que están arruinando su atención médica, sino los directores ejecutivos de las empresas los que lo están haciendo”, dijo Casar. “Si no queremos continuar en este ciclo en el que ganamos, luego perdemos, ganamos, luego perdemos, pero seguimos con una tendencia a la baja, tenemos que transformar fundamentalmente en lo que se ha convertido el Partido Demócrata en los últimos 25 años”.

“La gente está enfadada por lo que está pasando, no porque no estemos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, argumentó el representante Sean Casten, demócrata de Illinois. “Es porque se preguntan: ¿cuándo, por Dios, se ha vuelto partidista defender la Constitución? ¿Por qué es partidista decir que está mal hacer el saludo nazi? ¿Por qué es partidista decir que las enmiendas de la Reconstrucción que proporcionan protección igualitaria para todos ya no merecen ser defendidas?”.

Trump desestimó esto el martes, al decir a los periodistas en la Oficina Oval: “Siempre me apego a los tribunales”. Lo dijo apenas días después de que el vicepresidente J.D. Vance tuiteara: “Los jueces no pueden controlar el legítimo poder del Ejecutivo”, y días antes de que Trump publicara: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”, una frase casi idéntica a una de una película de 1970 sobre Napoleón.

