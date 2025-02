Reubican a deportados de EE.UU. tras reportaje de NYT que mostró la angustia de los migrantes retenidos en un hotel de Panamá

El martes, The New York Times publicó que los cientos de migrantes provenientes de países como Afganistán, Irán, Pakistán y China, trasladados a Panamá en aviones militares estadounidenses, denunciaron no tener acceso a sus abogados ni a sus teléfonos celulares, así como estar retenidos contra su voluntad y temer que si regresan a sus países podrían ser castigados por motivos como haberse convertido al cristianismo.

