Sheinbaum sobre drones de EE.UU. en México: “No hay nada ilegal, es un protocolo de cooperación”

La presidenta subrayó que estos vuelos no son una práctica nueva y han ocurrido “desde hace muchos años”, por lo que calificó el debate generado por la publicaciones en la prensa (debido a una pregunta por la publicación del martes de The New York Times) como un intento de “debilitar” su administración.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que “no hay nada ilegal” en el uso de drones no tripulados, que medios como CNN y The New York Times han señalado como parte de una estrategia del Gobierno de Donald Trump para vigilar a los carteles mexicanos, a los que ha catalogado como organizaciones terroristas.

