Trump reconoce que “la inflación ha vuelto”, pero culpa a Biden

Biden firmó un proyecto de ley de infraestructuras que incluía proyectos de energía verde y que costó más de US$ 1 billón en 2021 y los programas de ayuda por covid que ascendieron a US$ 3,4 billones. Combinados, añadieron aproximadamente US$ 5 billones al déficit en sus dos primeros años, según la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, Committee for a Responsible Federal Budget).

