ANÁLISIS | Las 13 mayores mentiras de Trump en su primer mes de mandato

La historia de los US$ 50 millones, no, que sean US$ 100 millones, en preservativos para Hamas: cuando la secretaria de prensa Karoline Leavitt anunció en su primera sesión informativa oficial en la Casa Blanca que Trump había frustrado un plan para gastar US$ 50 millones “para financiar preservativos en Gaza”, quedó claro de inmediato que la afirmación era muy dudosa; el Gobierno de Trump no tenía pruebas que la corroboraran. Pero Trump no solo repitió la cifra de US$ 50 millones al día siguiente, sino que añadió una incendiaria afirmación de que los preservativos eran “para Hamas”. Luego, días después de que se hubiera hecho obvio que la cifra de US$ 50 millones era pura ficción, la infló a “US$ 100 millones”.

