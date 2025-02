Migrantes deportados de EE.UU. son trasladados al Darién por el Gobierno de Panamá

Ali Herischi, abogado de una migrante iraní y otras 9 personas, le confirmó a CNN que los migrantes fueron trasladados al Darién. “La situación no es buena”, dijo Herischi y explicó que sus clientes no quieren estar en ese centro de detención. Herischi dice que no saben lo que pasará. Los migrantes a quienes él representa no quieren ser deportados a su país de origen. El abogado explica que los migrantes llegaron a Estados Unidos para solicitar asilo antes de ser deportados a Panamá y que intentarán ser trasladados a un tercer país seguro.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.