ANÁLISIS | El acuerdo sobre los minerales de Ucrania es una metáfora perfecta de la política exterior de Trump

Zelensky declaró en la Conferencia de Seguridad de Munich el pasado fin de semana que no había permitido a ninguno de sus ministros firmar el primer borrador del acuerdo sobre minerales con Estados Unidos. “El acuerdo no está preparado para protegernos a nosotros ni a nuestros intereses”, declaró a la prensa, señalando que no veía cómo el borrador ofrecía garantías de seguridad para Ucrania.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.