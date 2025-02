ANÁLISIS | Una incipiente reacción contra Musk agudiza el riesgo para Trump y el Partido Republicano

Pero Paul Barrett, director adjunto del Centro de Empresas y Derechos Humanos de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, dijo que el valor simbólico de las renuncias de los funcionarios públicos que entienden íntimamente los sistemas operativos del Gobierno, superaría cualquier riesgo operativo que sus salidas plantearan. “El Gobierno federal tiene una gran plantilla, un par de millones de empleados. Por tanto, la marcha de 20 personas no va a cambiar la situación de forma dramática”, dijo Barrett. “Lo importante aquí es que, al igual que algunos de sus hermanos y hermanas funcionarios que han renunciado o han estado dispuestos a ser despedidos antes que cooperar con el desmadre Musk-DOGE, estas personas están diciendo: ‘No cooperaremos. No obedeceremos. Esto no es legítimo’”.

