“Rusia quiere seguir con la guerra y tomar el control sobre Ucrania”

En este sentido, el analista internacional consideró que “podría ser un beneficio, para que venga tecnología estadounidense que Ucrania no tiene y para que explote estos recursos. Al final va a ser una situación donde gana el gobierno ucraniano y el gobierno estadounidense. No tenemos que comprar el relato que Estados Unidos casi quieren esclavizarnos, que Ucrania va a vender su recurso por cero. Eso no va a ser así. Eso va a ser un acuerdo entre dos gobiernos que Ucrania se va a beneficiar también”.

En este sentido, el analista remarcó que “no podemos decir que esta guerra va a terminar pronto, no tenemos que hacer conclusiones precipitadas porque desde Ucrania no lo vemos posible alcanzar un alto fuego estable y no vemos posible un acuerdo. No habrá acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia como lo sabemos de historia porque Rusia no quiere alcanzar la paz ”.

