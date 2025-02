Claudio Loser: El FMI “no va a decirle a la Argentina de evaluar ahora. Va a insistir en que vaya saliendo del cepo”

Sobre el escándalo por la promoción de la criptomoneda $Libra, Claudio Loser evalúo que el FMI “lo ha mirado. No creo, no creo que sea un tema importante. Muestra que el presidente comete también errores, aunque no a nivel macro. El Fondo en eso respira fuerte y sigue para adelante. Y como muchos considera que esto es una tormenta que puede pasar, salvo el elemento legal, hay que ver la acción judicial” .

