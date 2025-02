Impacto político y electoral: análisis sobre la imagen presidencial, la inseguridad y la Corte Suprema

Respecto al impacto del “Libragate” en la imagen presidencial Labaqui sostuvo que el escándalo no afectará la imagen del presidente en el corto plazo. Explicó que el caso ha tenido poco impacto real sobre los inversores argentinos y que la opinión pública no lo percibe como un problema significativo. “Lo vemos en los medios todo el tiempo, pero comparado con la baja de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio, no le genera mayores problemas en el corto plazo”, afirmó.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.