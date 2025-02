Larreta en La Mañana de CNN: “En la campaña hubiera mandado a la mierda a Bullrich”

“No lo tengo definido. No sé. Mi esencia no va a cambiar, pero uno de los grandes cambios es no planificar todo. Es parte de mi cambio no tener un plan tan detallado”, respondió sobre su anuncio de que se presentará en los comicios de medio término.

Además, expresó: “Me arrepiento de muchas cosas y no tomé posiciones claras. Cometí errores. En eso no me arrepiento: no hubiera apelado al insulto. No creo que sea bueno para el país. Era mi límite”.

Y, en este sentido, expresó: “Tengo la suerte de no tener rencor. No veo cuánto tardás en responder el llamado o midiendo cuánto me traicionan o no. Entiendo las reglas del juego y con algunos tengo más bronca, pero eran amigos del jefe de Gobierno”.

“Y tomé un sano equilibrio de no caer en el flagelo extremo, pero tampoco en pensar que era un contexto del mundo y de posiciones más extremas. Hice cosas que estuvieron mal”, lanzó al hacer una autocrítica, y acotó: “Tuve momentos muy duros para mí. Me refugié mucho en mi familia y mis amigos de toda la vida. Me dejé mimar y no me aislé. Fui saliendo de a poco”.

“El momento en que me dijeron que no ganaba ya sabía. Me di cuenta de que estábamos en el horno. Me abrazaron mis hijas, mi madre… Es una situación muy fuerte. Es una ilusión de una vida”, confesó, y sostuvo que “en esos niveles para aspirar a ese lugar tenés que tener un grado de locura”.

En este sentido, Larreta se refirió a su ex rival en las PASO y actual ministra del gobierno de Milei: “En el fondo yo estaba a las puteadas y la hubiera mandado a la mierda, pero no creo que sea bueno para la Argentina que los políticos lo hagamos. Efectivamente creo que se necesita un acuerdo. Mi convicción es que la agresión no es lo que el país necesita”.

