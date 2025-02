Gene Hackman y su esposa fueron encontrados muertos en su casa en circunstancias “sospechosas”. Esto es lo que sabemos

La causa de la muerte aún no se conoce. La pareja no presentaba traumatismos externos ni señales inmediatas de violencia, según las autopsias preliminares y las autoridades. También señalaron que no hubo indicios inmediatos de una fuga de monóxido de carbono o gas natural.

