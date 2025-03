Miguel Kiguel: “Todavía somos un país que para cerrar las cuentas necesita del FMI”

“Argentina está cara y no hay dudas de eso. Somos más caros que Uruguay y casi un 50% respecto de países como Brasil, Chile. No pasaba hace muchísimo tiempo. Ahora dicen que somos caros porque somos un país muy rico, pero no tenemos todas las riquezas que nos permiten eso. Son proyectos a cuatro, cinco años”, comentó Kiguel.

En tanto, el experto aseguró que “un tratado libre comercio con EEUU es lo que más le puede dar a la Argentina… No sé cuán sostenible es, pero la idea central más allá del acceso nuestro es el hecho de fortalecer la previsibilidad. No es la panacea, pero en líneas generales no está mal de ir en esa dirección”.

