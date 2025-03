Jugadora con un solo brazo hace historia en el baloncesto y prueba que su entrenador de secundaria se equivocó

Por Jamie Barton, CNN

Al ver las imágenes del tiro histórico de Baileigh Sinaman-Daniel para la Universidad de Lesley, la importancia del momento claramente no pasa desapercibida para nadie.

Sus compañeras en la cancha levantan el puño en el aire. Las que están en el banco saltan de sus asientos para celebrar. El entrenador Martin Rather corre por la línea lateral para pedir un tiempo muerto y reconocer lo que acaba de suceder: Sinaman-Daniel se ha convertido en la primera jugadora de baloncesto femenino de la NCAA División III con un solo brazo en anotar un tiro de campo en un juego universitario.

Sin embargo, hay una jugadora que no parece prestarle demasiada atención.

“No pensé mucho en eso cuando entró. Estaba más feliz de haberlo hecho y pensaba que tenía que volver a la defensa”, dijo Sinaman-Daniel en una entrevista con CNN Sport.

“Ni siquiera me di cuenta de que había hecho historia esa noche hasta después, cuando recibí un mensaje de mi entrenador y dijo algo como: ‘Estoy tan feliz de haber estado aquí para presenciar la historia’”, explicó la joven de 22 años.

“Al principio, estaba un poco confundida y pensé: ‘¿Qué quieres decir con historia? Pensé que solo había hecho un tiro’. ¡Así que definitivamente fue un asunto más grande de lo que pensé que iba a ser!”

El camino hacia ese momento ha estado lleno de contratiempos aún más difíciles de lo que la mayoría de los aspirantes a atletas universitarios tienen que enfrentar.

Después de tres años en su equipo de secundaria, la escolta de 1,70 metros de estatura fue eliminada, un momento particularmente difícil dado lo que el juego significaba para ella.

“En ese momento, sentí que había perdido una parte de mí porque el baloncesto era lo único que realmente me hacía sentir normal”, explicó. “Porque cuando estoy en la cancha y tengo el balón, nadie va a ser indulgente conmigo porque quieren ganar el juego tanto como nosotros. Así que esos momentos se sentían como si me los estuvieran quitando, y no tenía ningún sentido de normalidad”.

Habiendo nacido con un brazo derecho pequeño que no puede usar, Sinaman-Daniel ha valorado el deporte como un espacio donde se la trata de la misma manera que a los demás.

“Siempre he visto el baloncesto, desde que comencé a jugar, como una comunidad o un grupo de personas que miran más allá del brazo, no necesariamente porque no tengan otra opción, pero, ya sabes, si le dices a tu entrenador que no quieres marcar a alguien con un brazo porque no crees que pueda hacer el tiro, el entrenador realmente no va a aceptar esa respuesta porque, al final del día, soy una jugadora”, dijo.

“Me pongo una camiseta, hago los calentamientos, asisto a todas las prácticas y juego en algunos partidos. Así que realmente me hizo sentir que nadie me veía como una jugadora de baloncesto con un solo brazo. Simplemente me veían como una jugadora de baloncesto, y tan capaz de hacer cualquier cosa en la cancha como cualquier otra persona”.

Pero Sinaman-Daniel no estaba dispuesta a rendirse sin luchar.

“Después de estar molesta por haber sido eliminada durante uno o dos días, simplemente me dije a mí misma que, ya sabes, ‘(mi carrera en el baloncesto) podría terminar por ahora, pero no puede terminar en la universidad’”, dijo. “Así que deseché todo mi plan de quedarme en el estado e ir a una gran escuela, y me dije a mí misma que vería si podía ser reclutada. Así que envié mi video a tantos entrenadores como pude”.

Sus esperanzas se hicieron realidad cuando se unió al equipo de Warren Wilson College en Carolina del Norte, donde pasó dos años antes de mudarse a Lesley en Cambridge, Massachusetts.

“Reclutar a Baileigh no fue diferente a reclutar a cualquier otra jugadora que quieras del portal de transferencias. Ella es alguien que había jugado varias temporadas al mismo nivel en el que hemos estado”, dijo a CNN Sport el entrenador Rather, cuyo equipo femenino de Lesley ganó 11 partidos esta temporada después de ganar solo uno la campaña anterior.

“Al final del día, mi criterio fue, es y será: ‘¿Puede esta persona ayudarnos a llegar al siguiente nivel?’ Y si lo miras, eso es exactamente lo que hizo todo este equipo este año”.

El éxito de Sinaman-Daniel, explicó, ha sido en parte impulsado por el deseo de mostrar a aquellos que han dudado de ella que todo es posible.

“Cuando se trata de comentarios negativos y personas diciéndome que no puedo hacer algo cuando sé que puedo, el primer pensamiento que siempre viene a mi mente es: ‘Bueno, ahora tienes que demostrarles que están equivocados’”, dijo.

“(He estado) apostando por mí misma y apostando a que iba a poder hacer esto y demostrarle a mi entrenador de secundaria que estaba equivocado y decir que podía hacer esto. Que era necesaria en algún equipo, y eso es exactamente lo que he podido hacer”.

Luego llegó el 4 de diciembre y el momento histórico contra Fitchburg State, cuando Sinaman-Daniel recibió un pase de su compañera Ahidali DeHuelbes y, desde justo dentro de la línea de tres puntos, envió un tiro que entró en la red.

“Cuando el tiro entró, pensé: ‘Bueno, tenemos que preservar este momento tanto como podamos’”, dijo Rather sobre su decisión de pedir un tiempo muerto. “Y eso también permite que el equipo salga y la abrace, lo cual hicieron, en la cancha, y nos da un segundo para reflexionar sobre el tremendo trabajo duro y dedicación que se necesita para llegar a ese punto”.

“Todo el equipo estaba radiante de alegría”, recordó Sinaman-Daniel. “Principalmente porque me han visto superar tantas cosas a lo largo de esta temporada, y que finalmente eso haya dado sus frutos en ese momento, en ese partido, fue algo muy importante para todas. Todas gritaban. Estaban muy felices. Todas vinieron a abrazarme”.

La historia no terminó allí. Sinaman-Daniel sumó otros dos puntos el día de su cumpleaños siete semanas después, antes de que el equipo llegara a los playoffs de la Conferencia del Atlántico Norte (NAC) Oeste por primera vez en 14 años y consiguiera una victoria sorpresa con un marcador de 62-58 sobre el segundo clasificado, VTSU Lyndon, en los cuartos de final, el 21 de febrero. La victoria fue aún más dulce por el hecho de que Lesley había perdido dos veces contra VTSU durante la temporada regular.

“Fue un momento muy gratificante. Creo que lo primero que pasó por la cabeza de todas cuando entramos a ese juego fue: ‘Tenemos que ganar’. No podríamos dormir tranquilas sabiendo que perdimos contra este equipo tres veces esta temporada, así que teníamos que hacer algo, y lo logramos en ese juego de playoffs”, dijo Sinaman-Daniel.

“Después de eso, estábamos muy contentas. Entramos al vestuario y rociamos a nuestro entrenador con agua. Fue algo muy importante para todos nosotras. Y, afortunadamente, tenía un segundo atuendo, así que no tuvimos que preocuparnos demasiado”.

Después de una derrota en la primera semifinal del equipo en el Campeonato de la División Oeste de la NAC contra SUNY Cobleskill, Sinaman-Daniel ahora espera con ansias la próxima temporada. No obstante, ya ha logrado su objetivo inicial.

“Siento que hice lo que quería hacer cuando vine aquí a jugar al baloncesto. Incluso si un niño me vio y pensó: ‘Si ella lo hace, ¿por qué yo no puedo?’”, dijo.

“Me encantaría ser un modelo a seguir para los niños que sienten que no tienen un lugar en este mundo o que se sienten fuera de lugar, porque yo también me sentí así una vez”.

“Ser un modelo a seguir significa mucho más para mí de lo que creo que otras personas pueden ver porque, al crecer, no tenía ese modelo a seguir para ver en la WNBA o la NBA o en cualquier deporte universitario”.

Hoy, los jóvenes atletas con discapacidades pueden mirar a personas como Sinaman-Daniel y el escolta de los Austin Peay Governors, Hansel Emmanuel, como prueba de que ellos también pueden llegar a un alto nivel.

“Que él pueda abrir la puerta para que oportunidades como esta tengan lugar entre personas que se parecen a nosotros es muy importante para mí”, dijo Sinaman-Daniel sobre Emmanuel, quien perdió su brazo izquierdo en un accidente infantil. “Siempre le daré crédito donde se lo merece porque, si no fuera por él, probablemente habría pensado que esto era casi imposible de lograr”.

Cada vez falta menos, cree Sinaman-Daniel, para que alguien con su discapacidad llegue tan lejos como la NBA o la WNBA.

“Definitivamente siento que eso es posible”, dijo. “La determinación de Hansel Emmanuel, su forma y todo lo que hace es simplemente increíble. Y siento que definitivamente podría terminar llevando esto tan lejos como llegar a la NBA”.

“Aunque me encantaría ir a la WNBA, no sé si eso es lo que tengo en mente ahora mismo. ¡Pero nunca se sabe!”

Por ahora, Sinaman-Daniel simplemente está disfrutando de jugar el deporte que ama.

“Siento que la próxima temporada definitivamente será interesante porque mi confianza se ha disparado por las nubes”, sonrió.

“¡Si me dices que haga una clavada, podría intentarlo!”

