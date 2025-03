La Corte Suprema rechaza la solicitud de Trump de mantener congelados miles de millones en ayuda exterior

“La orden no firmada no exige realmente al gobierno de Trump que realice inmediatamente pagos de ayuda exterior por valor de hasta US$ 2.000 millones; simplemente allana el camino para que el tribunal de distrito obligue a realizar esos pagos, presumiblemente si es más específico sobre los contratos que deben cumplirse”, dijo Vladeck. “El hecho de que cuatro jueces discreparan, enérgicamente, de tal decisión es una señal de que la Corte va a estar dividida, tal vez en estas mismas líneas, en muchos de los casos más relevantes relacionados con Trump que ya están en camino”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.