Sheinbaum dice que México podría quedar libre de aranceles de EE.UU. el 2 de abril porque hay “reciprocidad”

“México y Canadá no deberían estar ahí (en los aranceles al acero y aluminio). Tenemos un acuerdo de libre comercio perfectamente establecido, reglado, firmado por el presidente Trump en su primer periodo de gobierno. Los aranceles son violatorios del T-MEC, esto no hay duda. Lo que no puedes hacer, y es lo que no quiere hacer el gobierno de México ni el gobierno de Canadá, es ponerte con páneles y con demandas, son muy tardados. Aquí lo inmediato es sentarte a la mesa a negociar”, dijo Negrete Cárdenas.

Sobre ese 10% y 12% que no entra en el marco del T-MEC, Ebrard aseguró que se van a reunir con “varias (empresas) que me hablaron ayer y ver qué medidas tomamos porque, como ya se informó, son tres semanas (hasta el 2 de abril) y tenemos que ver cómo les ayudamos, a ver si pueden lograr las disposiciones de reglas de origen. Y, si no pueden, entonces tenemos que planear, junto con las decisiones que toman esas empresas, cómo se van a ajustar”.

