Investigan caso de abandono de una bebé concebida por subrogación de vientre en Argentina

El Ministerio Público Fiscal ha obtenido más información de una investigación más amplia que involucra a distintas clínicas de gestación, como que el sistema de reclutamiento de las personas gestantes consistiría en contactar mujeres con necesidades económicas, ofrecerles U$S 10.000 por llevar adelante el embarazo y sumar a la oferta entre US$ 1.000, y US$ 2.000 en caso de que el parto fuera por cesárea.

“Son casos en donde las mujeres gestantes no conocen a los comitentes (contratantes), no saben quiénes son los comitentes, no conocen ni las raíces ni el país, vienen siete días a buscarlo y se van”, explica a CNN la misma fuente sobre la manera en la que operan estas organizaciones.

