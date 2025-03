Nueva York despidió a más de 2.000 guardias penitenciarios por no volver a trabajar tras una huelga de semanas

“Se han enviado cartas de despido a más de 2.000 agentes que permanecieron en huelga. Los agentes y sargentos que no tenían licencia médica preaprobada y no regresaron antes de la fecha límite de esta mañana, 6:45 a.m., han sido despedidos con efecto inmediato”, dijo Martuscello.

