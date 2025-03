Las claves de la ley de financiación del gobierno del Partido Republicano aprobada en la Cámara de Representantes

Además, la legislación reduciría en US$ 30 millones las ayudas al programa de banda ancha rural Community Connect, recortaría en casi US$ 800 millones la construcción de instalaciones de Asuntos de Veteranos, eliminaría hasta US$ 40 millones en subvenciones para la seguridad electoral y recortaría en US$ 30 millones las ayudas a los agricultores para mejorar sus tierras y participar en actividades de conservación, según los responsables demócratas de las asignaciones.

Los legisladores destacaron una variedad de recortes de gastos contenidos en la resolución continua, incluida la reducción de US$ 185 millones para los programas de No Proliferación Nuclear de Defensa y el recorte de US$ 1.400 millones de los fondos de construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército utilizados para proyectos destinados a mitigar los impactos de huracanes e inundaciones.

La reducción de US$ 13.000 millones en gastos no relacionados con la defensa, que los republicanos están pregonando como un ahorro, se derivaría de la eliminación de proyectos o iniciativas puntuales financiados por los legisladores, conocidos como “earmarks” o fondos designados, en el año fiscal 2024, según un portavoz de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. La medida no afectaría al dinero destinado a estos proyectos en el último ejercicio fiscal, pero no repetiría la financiación de los mismos proyectos. La resolución de continuidad no incluye asignaciones específicas, según el portavoz.

En conjunto, la medida aumentaría el gasto en defensa en US$ 6.000 millones en comparación con el año fiscal 2024 y reduciría el gasto no relacionado con la defensa en US$ 13.000 millones.

