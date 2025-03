Southwest eliminará el mayor beneficio que daba a sus pasajeros

A pesar de no cobrar por las dos primeras maletas facturadas, Southwest recaudó US$ 73 millones en tarifas por equipaje en 2023 y US$ 62 millones en los primeros nueve meses de 2024, según las estadísticas del Departamento de Transporte. Sin embargo, esa es una fracción de las tarifas por equipaje cobradas por otras aerolíneas: American Airlines recaudó US$ 1.400 millones en 2023, mientras que United Airlines recaudó US$ 1.200 millones y Delta Air Lines US$ 985 millones.

