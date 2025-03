Las 5 cosas que debes saber este 12 de marzo: Venezolano en Guantánamo, temor de recesión y Sudiksha Konanki

Con esposas en los pies y en las manos, amarrado pierna a pierna con otros detenidos, a José Daniel Simancas Rodríguez lo subieron a un avión. Asegura que le dijeron que iría a Miami, algo que no creyó, así que viajó entre dudas. Horas después, cuando aterrizaron, los pasajeros de ese vuelo fueron trasladados a un autobús con las ventanas tapadas por bolsas. Para entonces ya sospechaba dónde había llegado: a Guantánamo. Lo que no imaginaba era que ese era apenas el comienzo de una pesadilla que se extendería por 15 días. “Tú estás ahí y no estás vivo”, cuenta.

