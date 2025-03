El Gobierno de Ecuador contrata empresa de cabildeo y asesoría para acercarse a la administración Trump

Noboa se quejó en junio —en una entrevista con la revista estadounidense The New Yorker― de que Estados Unidos no apoye con más recursos a esta lucha; mientras, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo entonces a CNN que desde 2018 aportan a Ecuador US$ 278 millones para contribuir financieramente en seguridad y defensa, así como asesoramiento de expertos, intercambios y capacitaciones para el desarrollo de capacidades, donaciones de suministros e intercambio de información.

