Eugenio Semino: “Todos los políticos tienen responsabilidad en la destrucción del sistema previsional”

Remarcó que “ esto es de todos los días, desde hace mucho tiempo. Hablamos de crisis humanitaria, el jubilado no puede comprar medicamentos, y mucho menos desde agosto del año pasados, que se sacaron moléculas , que se perdieron en descuentos, y la quita de descuentos que se perdieron en diciembre, por ejemplo la falta de entrega para los pacientes que no tiene deglución, que no puede pagar los jubilados ni la familia. Esto se lleva vidas”.

Explicó que “el haber del jubilado no sirve para nada, no vale nada, ayer se conoció la canasta de jubilado, con gasto de vivienda, está en 1.200.000 pesos y tenemos 5 millones de jubilados cobrando 350.000 y los 2.500.000 restantes, que son los que supuestamente están bien, tiene un promedio de 650.000 pesos de haber. Ahí tenemos un gran tema a resolver, del que la política no habla, pasaban cosas ridículas adentro del Congreso mientras pasaba esta tragedia afuera” .

