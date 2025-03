Fornataro, periodista agredido durante la marcha de jubilados: “Nos vinieron a buscar, no tengo dudas”

Respecto a la presencia de barrabravas o infiltrados en la protesta, Fornataro señaló: “Que nos vinieron a buscar, no tengo dudas y de alguna manera también querían que nosotros reaccionemos. Se buscó en todo momento que la marcha tenga la simbología de las camisetas de fútbol y, de hecho, los que nos vienen a increpar no tenían ningún reconocimiento, no tenían ninguna camiseta”.

Sin embargo, allí comenzó la agresión. “Parecía que tenían ganas de que se arme cierta revuelta o que haya cierta agresividad para con nosotros. Uno me empieza a tirar patadas como para que me caiga. No lo consigue, yo me repliego junto a Gonzalo por Moreno en contramano de los autos, estábamos yendo más para el lado de Belgrano o de la 9 de Julio”, explicó.

