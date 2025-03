Jueves de estrenos en La Mañana de CNN, con Catalina Dlugi

NOVOCAINE. Esta película comienza con un señor con muchos problemas. Es un simpaticón que vive encerrado en su casa porque tiene insensibilidad congénita al dolor. No siente nada y tiene que tener cuidado cuando mastica porque puede sangrarse, se puede lastimar mucho. Juega con un amigo al que no le conoce la cara y es sugerente de un banco. Se enamora perdidamente, pero hay un asalto y a ella la secuestran. Empieza una lucha y se transforma en una película de acción. Un superhéroe de lo más extraño. No está mal, pero hay primeros planos impresionantes.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.