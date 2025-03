Emiliano Cagnacci, dirigente gremial universitario: “La variable de ajuste no pueden ser los trabajadores”

Explicó que en “los hospitales universitarios, de referencia en todo el país, los médicos y enfermeros de esos hospitales son trabajadores no docentes. En el sistema universitario no aumentó el salario y cayó el funcionamiento, las investigaciones de los docentes de los hospitales. Esos profesionales de la salud, en términos salariales, no llegan a un millón de pesos de bolsillo, que en un hospital dela ciudad de Buenos Aires es un 30%”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.