El Gobierno de Trump publica nuevos archivos del magnicidio de John F. Kennedy

Larry Sabato, un politólogo de la Universidad de Virginia que escribió “The Kennedy Half-Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy”, advirtió que el público podría sentirse decepcionado por la falta de revelaciones.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.