Trump pide que sea “destituido” el juez federal que bloqueó temporalmente las deportaciones de venezolanos

“Este Juez Lunático de Izquierda Radical, un alborotador y agitador que fue tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido Presidente -No GANÓ el VOTO popular (¡por mucho!), no GANÓ LOS SIETE ESTADOS CLAVE”, publicó Trump en Truth Social . “Este juez, como muchos de los Jueces Corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡¡¡debería ser DESTITUIDO!!!”

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.