Tras su detención, la activista Jeanette Vizguerra se convierte en símbolo del miedo en la escalada migratoria de Trump

En enero, declaró a KCNC, afiliada de CNN: “En cualquier lugar, no me importa si es un hospital, una escuela o una iglesia; no me importa si algunas personas llevan aquí 40 o 50 años… todos corren peligro”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.