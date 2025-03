Blake Lively pide a un juez que desestime la demanda por difamación de Justin Baldoni

(The New York Times ha dicho anteriormente que mantiene su información y ha pedido al tribunal que desestime la demanda de US$ 250 millones a la que se enfrenta la publicación por parte de Baldoni).

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.