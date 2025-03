El economista Lautaro Moschet afirmó que el DNU “no limpia la incertidumbre, porque todavía no se conocen los detalles”

El economista de la Fundación Libertad y Progreso concluyó que “ Argentina puede llegar a ir a un esquema de flotación si tiene un Banco Central saneado. Hoy Argentina no podría hacerlo por una cuestión de que al tener un patrimonio neto tan dañado, tiene una calidad de activos bastante mala, con lo cual no tiene un respaldo fuerte hacia sus pasivos, que son los pesos . Si no tenés un fuerte respaldo que garantice el poder adquisitivo de tu moneda, el poder del peso se va a seguir deteriorando como lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo”.

En este sentido, remarcó que “si eso ocurre, ahora cuando todavía el gobierno no consigue los fondos, tampoco tendría poder para enfrentar la situación. Entonces, la explicación por la cual el gobierno todavía no da detalles va más por la cuestión de que el mercado no se termina anticipando porque si termina haciendo otra cosa, el mercado puede corregir y listo ”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.