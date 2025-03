Por qué los padres de Sudiksha Konanki, estudiante desaparecida en Punta Cana, quieren que su hija sea declarada muerta

Finalmente, señaló DiLucente, hasta que no se abra un patrimonio y no haya un administrador del mismo, no se puede presentar ninguna demanda contra ninguna persona o entidad.

En República Dominicana, la Policía no suele declarar a alguien muerto sin encontrar un cadáver o evidencia de un delito, según el abogado dominicano Julio Cury. En este caso, los investigadores no tienen ninguna de las dos cosas. Una declaración de defunción sin cadáver tendría que realizarse mediante una ley especial del Congreso o del presidente, declaró Cury a Jessica Hasbun de CNN. No hay un plazo específico para este proceso, añadió.

