Gabriel Slavinsky: LLA tiene “atractivo en la dirigencia y el electorado que pretenden que no vuelvan los otros”

Destacó que sucede porque “el presidente es de un signo político con cierta familiaridad con el electorado, entonces no hay una fusión y una alianza entre lo que era Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, lo que produce que el partido del presidente tenga un imán, un atractivo como vehículo electoral muy significativo, no solamente para algunos dirigentes, sino para el electorado, que lo que pretenden es que no vuelvan los otros” .

En este sentido, aseguró que “ el peronismo tiene una situación de difícil solución, de muy difícil solución. Es algo así como que la líder del espacio natural no se pone de acuerdo con el que podría ser la figura del futuro candidato presidencial para 2027 . Entonces en esa rispidez me parece que se va a llevar puesto el 2025, porque si buscas la unidad y no la conseguís, lo que termina pasando es que los resultados no son los esperados, porque son una consecuencia de lo que como espacio político, buscando un objetivo, no conseguiste”.

Agregó que “ acá aplica la frase de divide y reinarás, pero la realidad es que Milei plebiscita dejando casi fuera de juego a las opciones que quieren establecer algún tipo de pero , de decir, bueno todo esto económicamente me parece bien, el cambio me parece bien, pero creo que las instituciones, creo que el tono del presidente, creo que no es la forma, creo que lo haríamos de otro modo. Y entonces en esa lógica de plebiscitación la confusión todavía le sirve como táctica al gobierno nacional”.

El analista consideró que “es como la demanda está en que sigamos con el cambio para que no vuelvan los otros. ¿Pero qué pasa con las versiones que no les gusta la opción Milei, con los dirigentes que no adhieren a esa estructura partidaria de La Libertad Avanza? O sea el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica, distintos espacios dentro de esos mismos partidos, se les complica mucho la existencia”.

