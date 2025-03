Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos

“Hay una ley de desaparecidos y muchos la desconocen y esa ley está basada en todo lo que nosotros necesitamos. Y nadie la conoce, nadie la lee porque saben que tenemos muchos derechos y no los quieren hacer cumplir. Entre ellos no tienen que revictimizarnos, siempre dicen que todos los desaparecidos han sido delincuentes. Los desaparecidos no se juzgan, se buscan”, dijo esta madre buscadora sobre las medidas que anunció Sheinbaum.

“Ya no queremos más lugares como este, pero no nos voltea a ver el Gobierno, no nos voltea a ver la sociedad, no nos voltea a ver nadie, solamente los que pasamos por esto”, aseguró.

