Trump anuncia que el Pentágono avanzará con la creación del F-47, un nuevo avión de combate de sexta generación

Trump ha arremetido contra Boeing por los sobrecostos y retrasos con el próximo Air Force One. “Estamos obteniendo un nuevo Air Force One, si Boeing alguna vez termina la maldita cosa”, dijo Trump en febrero. El liderazgo de Boeing dijo que intentarían adelantar el cronograma de entrega, pero no hay “una solución mágica” para el programa.

