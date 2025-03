Corren riesgo de destrucción documentos de la Armada que pueden servir para investigar crímenes de la dictadura argentina

Carlos Lordkipanidse podía sentir a su bebé recién nacido en el cuerpo. La memoria de su piel en contacto con su pecho, los débiles latidos rebotando contra los suyos, la respiración suave de un recién nacido que no llega al mes de vida. Carlos podía sentir el calor de su hijo Rodolfo apoyado en su cuerpo y el contraste con ese cuarto frío y húmedo, pero no podía abrazarlo. Sus manos, atadas a una cama con tubos neumáticos internos de bicicleta no lo dejaban defenderlo ni defenderse de la picana eléctrica que le pasaban los uniformados. No tenía forma de saber cuánto de esa electricidad que él soportaba le estaba llegando a su hijo.

