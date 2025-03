Domingo Cunsolo: “Lo que estamos trabajando siempre a pulmón, con muchas ganas, con muchas ganas”

El directivo es consciente de que no ha sido una tarea sencilla. “Cuando nosotros empezamos a empapar y empezaron a venir los chicos y me di cuenta que estaba equivocado, que había una parte social en el club de barrio, me estaba equivocando yo en comprar ladrillos y no quiero pegar golpes bajos, porque no es la idea , no me gusta, pero nosotros colaboramos mucho con la gente del barrio, con los chicos, nosotros logramos que haya chicos en primera división jugando”, cerró.

“Gracias a Dios. Sí, porque ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo y el tema de dejar la vida que acabas de decir, no sé, casi literal,, porque yo cuanto me quiero acordar, ya tengo 61 años y empecé con esto , no sé, tenía 20 y pico, mis hijos chiquititos, ahora ya están todos casados, están todos grandes, ahora están los nietos otra vez jugando, o sea, es casi, casi literal, viste, pero bueno, nada, nosotros lo elegimos, no nos estamos quejando, lo elegimos y lo seguimos eligiendo y vamos a estar hasta el último aliento, vamos a dejar un club parado, que ya lo tenemos, un club en el barrio”, sostuvo.

En esta línea Cunsolo señaló: “Ahora nos volvimos a ilusionar, como decíamos con el Mundial, por unos chicos que nos están dando una mano, que están colaborando. Así que, viste, uno ya está grande y las fuerzas se agotan porque un club de barrio , no te das ni idea lo que significa estar en un club de barrio. No tenés más cumpleaños, no tenés más sábado, no tenés, es trabajo, trabajo y trabajo, la verdad, viste”, aseguró.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.