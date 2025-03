Muchos estadounidenses acuden a los concesionarios para evitar el impacto de aranceles de Trump sobre los autos

El costo de un auto ensamblado en Norteamérica, como un Ford, Chrysler, GM u Honda, podría aumentar entre US$ 4.000 y US$ 10.000, según una estimación de febrero del grupo de expertos Anderson Economic Group, con sede en Michigan. El precio de un vehículo eléctrico, por su parte, podría ser al menos US$ 12.000 más alto.

