Asesor de Trump dice que aranceles recaudarán US$ 6 billones, el mayor aumento de impuestos en la historia de EE.UU.

“Eso es un impuesto”, dijo el senador Mark Warner en una entrevista en Fox inmediatamente después de la aparición de Navarro. “Ese dinero no cae del cielo. Ese dinero llega porque el precio de estos productos subirá y los estadounidenses pagarán más. Estamos hablando de un impuesto de US$ 700 mil millones”, dijo, añadiendo los US$ 100 mil millones que, según Navarro, los aranceles específicos para automóviles recaudarán durante el primer año.

No está claro cómo Navarro calculó esta cifra anual de US$ 600 mil millones, ya que los detalles de estos aranceles aún no se han revelado por completo. Tampoco está claro, y quizás sea improbable, que los estadounidenses sigan comprando tantos productos importados si los precios suben debido al costo de los aranceles.

Sólo los aranceles no aplicados a los automóviles “van a recaudar alrededor de US$ 600 mil millones (al año), alrededor de US$ 6 billones en un período de 10 años”, dijo Navarro.

