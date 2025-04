Día Nacional del Donante de Médula Ósea

Federico Gorini explicó que los “requisitos son los mismos que para donar sangre, pesar más de 50 kilos, en el caso de médulas pediátricas eso cambia, que no tenga enfermedades preexistentes, que no haya recibido trasplante de tejido y que no esté en tratamiento crónico.

En CNN Primera Mañana, sobre los pacientes que no consiguen donante dentro de su familia, explicó que “se llama trasplante alogénico no relacionado. Se realiza una búsqueda no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, por eso es tan importante el poder estar incluido adentro de un registro”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.