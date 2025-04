Cine, series y teatro: jueves de recomendaciones con Catalina Dlugi en CNN Radio

ALMAS MARCADAS. Está basada en un best seller de una señora que hace 12 años se hizo millonaria y se refería a chicas picantes de Denver. Un condimento erotico. El mismo que hizo “Diario de una pasión” no estuvo iluminado y en esta película no le fue bien. No va a ser un clásico. Es un film sin química entre los actores, es una historia de un chico conflictuado que tiene tatuador… Una película fallida.

