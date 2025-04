Los aranceles a los automóviles ya están en vigor. Qué significa esto para Estados Unidos y para tí

Un análisis de Bank of America indica que los aranceles sobre las piezas de automóviles aumentarán el costo de los autos fabricados en Estados Unidos en aproximadamente US$ 4.000. Otro análisis de Anderson Economic Group estima que el costo para algunos vehículos supera los US$ 12.000.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.