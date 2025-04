Deportaciones erróneas generan preocupaciones sobre la agresiva política migratoria de Trump

“Todos los hombres se bajaron del avión”, escribió la mujer, identificada solo por las iniciales S.Z.F.R., en una declaración jurada reciente en el caso ante Boasberg. “Las demás mujeres preguntaron: ¿qué pasa con nosotras? Me dijeron que el presidente de El Salvador no acepta mujeres. También me dijeron que regresaríamos a Estados Unidos”.

“Podrían haberme alojado el sábado y haberme lanzado a un avión pensando que soy miembro del Tren de Auga y sin darme la oportunidad de protestar”, declaró la jueza Patricia Millett del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington. Añadió en la audiencia judicial que, en su hipótesis, no podría argumentar: “Disculpe, no lo soy, me gustaría una audiencia”.

