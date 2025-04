El Dow Jones cae 1.000 puntos tras las represalias en el mundo a los aranceles de Trump

El ministro de Finanzas de Francia, Eric Lombard, dijo en una entrevista este viernes con BFMTV, afiliada de CNN, que la Unión Europea no estaba considerando aranceles recíprocos para responder a los aranceles del gobierno de Trump porque podrían perjudicar a los consumidores europeos, pero afirmó que la Unión Europea podría dirigirse a empresas estadounidenses individuales. The New York Times informó el jueves que la Unión Europea estaba considerando sanciones contra Tesla.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.