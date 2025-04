El veterano del Ejército convicto Marlon Parris ha pasado la mayor parte del nuevo mandato de Trump en custodia de ICE

Numerosos veteranos han sido detenidos en centros de ICE o ha enfrentado procesos de deportación, halló un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) de 2019. Pero la cifra exacta no está clara, decía el informe, y ICE no lleva un seguimiento. Al menos 239 veteranos estadounidenses deportados viven en 34 países, según el Foro Nacional de Inmigración, que no tiene fines de lucro, que también cuenta de alrededor de 94.000 veteranos inmigrantes que no están naturalizados.

Murillo más tarde fue a prisión por un cargo no violento relacionado con cannabis, dijo, y poco después de cumplir su condena, el gobierno demócrata de Barack Obama lo deportó a México a finales de 2011, donde no había estado desde que era un bebé. No hablaba español.

“No hay nada que esté firmado. No está en nuestras órdenes militares; no está en nuestro contrato. No hay nada que obligue a las fuerzas militares a cumplir con esa promesa, y ahí es donde comienzan los desafíos”, dijo.

DHS no respondió a los pedidos de comentarios de CNN sobre la detención de Parris. La división de ICE del Departamento dijo a CNN en febrero que no podía compartir información sobre el caso, diciendo que no había un documento de exención de privacidad firmado en sus archivos.

