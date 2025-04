Paloma Herrera: “Nunca lo sentí como una obligación, ni como presión”

“Pero los primeros años que eran fundamentales, ellos me adoptaron como hija y estuvieron conmigo y siempre estuve en la familia de ellos, y realmente para mí fue súper importante , por eso estoy siempre agradecida a ellos, que son maravillosos, y sí, vivía con ellos, pero me iba a ensayar súper temprano, me volví a la noche tarde, estaba todo el día ensayando, iba a giras”, cerró.

Con respecto a las personas con las que vivió: “ Yo por suerte, tuve la suerte de una familia, amigos de amigos de mis papás, que hasta el día de hoy son mi familia postiza, ahora cuando vean Nueva York a visitar, me quedo en la casa de ellos, son hasta el día de hoy mi familia postiza, porque bueno, ellos me adoptaron como hija los primeros tres años, hasta que yo después a los 18 tuve mi departamento y me fui a vivir sola”.

“Sin embargo en ese momento me pareció lo más normal, me pareció lo más lógico, ni lo pensé, no se me cruzó por la cabeza un montón de gente obviamente, está segura, pasas de ser un estudiante a ir a unas mejores compañías del mundo en Nueva York en los 90, que no es lo que soy Nueva York realmente, era otra cosa”, acotó.

En charla con CNN Radio, la bailarina aseguró: “Nunca lo sentí como una obligación, ni como presión, ni como que alguien me estaba obligando para hacer algo. No, entonces no me identifiqué para nada con esa película, para nada”, completó.

“Para mí es todo lo contrario, yo no lo viví así. Tal vez hay personas, también es personalidad, hay gente que lo sufre un montón. En mi caso, yo siempre adoré mi carrera, me encantaba, desde muy chiquita nadie me obligó”, anotó.

